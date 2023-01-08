Apple TV показал трейлер третьего сезона «По правде говоря»

Вышел трейлер третьего сезона детективного триллера «По правде говоря». Посмотреть его можно на ютьюб-канале Apple TV.
В продолжении сериала главная героиня Поппи Парнелл вновь рискнет своей карьерой и жизнью, чтобы добиться справедливости. Однако теперь к ней присоединится персонаж Габриеллы Юнион (какую именно роль играет актриса, пока неизвестно).
Премьера третьего сезона «По правде говоря» запланирована на 20 января. Сериал выходит на стриминговой платформе Apple TV+.
Первый сезон «По правде говоря» вышел на Apple TV+ 6 декабря 2019 года. История автора подкастов Поппи Парнелл началась с того, что она прославилась на всю страну, раскрыв громкое убийство. Однако новые улики поставили под сомнения ее выводы, и ей предстоит встретиться с Уорреном Кейном, который, вероятно, оказался в тюрьме из‑за ее ошибки.
Главную роль исполнила Октавия Спенсер, она же стала одним из исполнительных продюсеров вместе с Риз Уизерспун. Также в сериале снялись Аарон Пол («Во все тяжкие»), Лиззи Каплан («Дрянные девчонки»), Элизабет Перкинс («Дурман») и другие.