Apple TV показал трейлер третьего сезона «По правде говоря»

Первый сезон «По правде говоря» вышел на Apple TV+ 6 декабря 2019 года. История автора подкастов Поппи Парнелл началась с того, что она прославилась на всю страну, раскрыв громкое убийство. Однако новые улики поставили под сомнения ее выводы, и ей предстоит встретиться с Уорреном Кейном, который, вероятно, оказался в тюрьме из‑за ее ошибки.