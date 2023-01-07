Украина ввела персональные санкции против Киркорова, Нетребко, Михалкова и еще 116 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 119 россиян и украинцев. Об этом стало известно из публикации на сайте офиса главы страны.
Ко всем лицам в списке Зеленского применят экономические и иные ограничительные санкции. Они коснутся в том числе оперную певицу Анну Нетребко, музыкантов Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Дмитрия Билана и Лолиту Милявскую, режиссера Никиту Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, актера Михаила Галустяна.
Помимо них, в санкционный перечень попали политолог Александр Дугин, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущие Дмитрий Киселев и Леонид Якубович, певцы Сергея Лазарев и Михаил Шуфутинский, артист балета Владислав Лантратов.
В течение 10 лет всем этим лицам будет запрещено въезжать на территорию Украины, их лишат украинских госнаград, заблокируют счета. Также санкции предполагают приостановление экономических и финансовых обязательств и полное прекращение сотрудничества и культурного обмена.
Ранее издание LB.ua рассказало, что Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви. Среди них, по информации издания, оказались служители Донецкой, Крымской, Роменской, Одесской и Буковинской епархий.