Сухие корма для животных и услуги ветеринаров в России за год подорожали на треть

Согласно им, средняя потребительская цена на корм увеличилась в стране с 236,22 до 312,31 рубля. В Москве этот показатель поднялся с 265,92 до 325,88 рубля, а в Петербурге — с 232,55 до 308 рублей.
Причиной этого стал отказ иностранных компаний от инвестиций в российский рынок, частичная приостановка производства и поставок продукции, а также увеличение трат на логистику — они стали составлять до 50% стоимости, заявил президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
«В стране практически нет своего производства профессиональных кормов с содержанием свежего мяса, холистиков (с использованием множества натуральных ингредиентов), а также диетических и лечебных кормов для животных, имеющих проблемы со здоровьем, отмечали в отраслевом союзе», — добавили в издании.
Нехватку кормов на рынке частично скомпенсировали новые поставки из дружественных стран, например, Турции и Китая. Тем не менее, цены на импортные корма в последние два месяца 2022 года все же выросли на 30-70%.
Непросто сложилась ситуация и в сфере ветеринарных услуг. Они также подорожали за год на треть. В целом по стране рос средней цены на клинический осмотр составил 28,1% (с 416,84 до 533,98 рубля), в Москве — 22,8% (с 629,23 до 772,5 рубля), в Петербурге — 16,9% (с 781,96 до 913,84 рубля).
Цены на корм и услуги ветеринаров росли и в 2021 году, однако значительно в меньшем размере. К примеру, средняя стоимость вакцинации в Москве в первом полугодии 2021 года составляла 1424,69 рубля, во втором — 1424,69, а в 2022 году — уже 1551,32 рубля.
При этом в столице этот показатель вырос лишь на 8,9%. В целом по стране же — на 27,7%, а в Петербурге — вовсе на 54%. В городе на Неве за вакцинацию животных приходилось отдавать в 2022 году в среднем 2234,29 рубля.
Правда в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей отметили, что изменилась методика статистического мониторинга цены: ранее учитывалось, какие именно прививки заказывали владельцы животных, сейчас же вакцинацию оценивают в общем, без указания деталей.
По словам Дмитриева, стоимость ветеринарных услуг увеличилась на 10-25% в зависимости от региона и специфики. Эксперт назвал это подорожание «несущественным» и объяснимым инфляцией и иными экономическими факторами.