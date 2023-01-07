Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд побед на «Тур де Ски»

Российские атлеты были отстранены от соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины. В общем зачете «Тур де Ски» в данный момент лидирует Клебо, за ним следуют шведский лыжник Калле Хальварссон и итальянец Федерико Пеллегрино.