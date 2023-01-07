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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд побед на «Тур де Ски»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:55

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал рекордсменом по числу побед на «Тур де Ски». Об этом сообщил «Коммерсант».

Клебо выиграл шесть золотых медалей подряд в рамках турнира. Последней его победой стала стартовая гонка третьего этапа многодневки. Благодаря триумфу на ней норвежцу удалось превзойти предыдущие рекорды других спортсменов.

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов, а также норвежская лыжница Марит Бьорген побеждали на пяти этапах «Тур де Ски» подряд. В текущем сезоне россияне в турнире не принимают участия.

Российские атлеты были отстранены от соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины. В общем зачете «Тур де Ски» в данный момент лидирует Клебо, за ним следуют шведский лыжник Калле Хальварссон и итальянец Федерико Пеллегрино.

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Йоханнес КлебоСергей УстюговАлександр БольшуновМарит БьоргенФедерико Пеллегрино
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