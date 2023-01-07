Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд побед на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал рекордсменом по числу побед на «Тур де Ски». Об этом сообщил «Коммерсант».
Клебо выиграл шесть золотых медалей подряд в рамках турнира. Последней его победой стала стартовая гонка третьего этапа многодневки. Благодаря триумфу на ней норвежцу удалось превзойти предыдущие рекорды других спортсменов.
Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов, а также норвежская лыжница Марит Бьорген побеждали на пяти этапах «Тур де Ски» подряд. В текущем сезоне россияне в турнире не принимают участия.
Российские атлеты были отстранены от соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины. В общем зачете «Тур де Ски» в данный момент лидирует Клебо, за ним следуют шведский лыжник Калле Хальварссон и итальянец Федерико Пеллегрино.