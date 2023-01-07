Футбольный тренер Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции до 2026 года

Тренер Дидье Дешам, возглавляющий сборную Франции по футболу с 2012 года, останется наставником команды в ближайшие годы. Об этом сообщил ТАСС.
Дешам продлил контракт со сборной вплоть до лета 2026 года. Это уже четвертое продление договоренностей с федерацией футбола Франции. На пост главного тренера Дешама назначили после неудачи команды на Евро-2012.
Под руководством Дешама французы победили в 90 матчах из 140, выиграли чемпионат мира по футболу 2018 года и стали серебряными призерами мундиаля 2022 года, а также Евро-2021.
До сборной Франции Дешам работал с французским клубом «Марсель», итальянским «Ювентусом» и «Монако». Последнюю команду он вывел в финал Лиги чемпионов. В 2018 году Дешама признавали тренером года по версии ФИФА.
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