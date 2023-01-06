«Поближе роддома к Туве не нашлось?»: тувинку, родившую ребенка в Петербурге, затравили в соцсетях

Пользователи во «ВКонтакте» затравили этническую Тувинку за то, что она родила ребенка в Петербурге.
Сын 25-летней Венеры — первый ребенок, родившийся в Петербурге в 2023 году. Он появился на свет через минуту после наступления Нового года — в 00.01, в Родильном доме № 16. Для Венеры это уже вторые роды, дома ее ждет шестилетний сын, отметили в городском комитете по здравоохранению.
Новость об этом появилась в группе во «ВКонтакте» «Питер сегодня», где на Венеру и обрушились десятки гневных комментариев. Сейчас пост уже удален, но скриншоты комментариев опубликовали издание «Новая Тыва» и телеграм-канал «Осторожно новости».
Венеру обвинили в «замещении славян», называли ее «косоглазой» и «оленеводом». «Скоро славян в нашем городе не останется. Посмотрите, кто теперь „коренные ленинградцы“, одни чукчи и чуваши. Лучше бы вообще не писали», — написала одна из пользовательниц.
Ситуацию прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он заявил, что все это — попытки создать межнациональный конфликт и столкнуть лбами народы. По его словам, травля семьи, которая началась в соцсетях, идет от антироссийских ресурсов. Каких именно, Кара-оол не уточнил.