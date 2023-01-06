«Поближе роддома к Туве не нашлось?»: тувинку, родившую ребенка в Петербурге, затравили в соцсетях

Сын 25-летней Венеры — первый ребенок, родившийся в Петербурге в 2023 году. Он появился на свет через минуту после наступления Нового года — в 00.01, в Родильном доме № 16. Для Венеры это уже вторые роды, дома ее ждет шестилетний сын, отметили в городском комитете по здравоохранению.