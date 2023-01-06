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Умер итальянский футболист Джанлука Виалли — бронзовый призер ЧМ и экс-тренер сборной Италии

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

В возрасте 58 лет скончался итальянский футболист Джанлука Виалли. Об этом сообщает Sky Sports. С 2017 года спортсмен боролся с раком поджелудочной железы.

В 2020 году Виалли прошел курс химиотерапии и заявил, что победил болезнь. Однако в 2021-м ему пришлось вернуться к лечению.

За свою карьеру футболист успел сыграть за итальянские «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», а также английский «Челси». Он дважды выигрывал чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии. Становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

В 1988 году в составе сборной Италии стал бронзовым призером чемпионата Европы, а через два года завоевал бронзу чемпионата мира. С 1996 года играл в «Челси», а в 1998-м стал его тренером. Под руководством Виалли клуб одержал победы в Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке UEFA.

Позже он вошел в тренерский штаб сборной Италии, которая одержала победу на чемпионате Европы-2020. Виалли покинул пост в декабре 2022 года из‑за болезни, в последнее время работал экспертом на телеканале Sky Sports.

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