В возрасте 58 лет скончался итальянский футболист Джанлука Виалли. Об этом сообщает Sky Sports. С 2017 года спортсмен боролся с раком поджелудочной железы.
В 2020 году Виалли прошел курс химиотерапии и заявил, что победил болезнь. Однако в 2021-м ему пришлось вернуться к лечению.
За свою карьеру футболист успел сыграть за итальянские «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», а также английский «Челси». Он дважды выигрывал чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии. Становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.
В 1988 году в составе сборной Италии стал бронзовым призером чемпионата Европы, а через два года завоевал бронзу чемпионата мира. С 1996 года играл в «Челси», а в 1998-м стал его тренером. Под руководством Виалли клуб одержал победы в Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке UEFA.
Позже он вошел в тренерский штаб сборной Италии, которая одержала победу на чемпионате Европы-2020. Виалли покинул пост в декабре 2022 года из‑за болезни, в последнее время работал экспертом на телеканале Sky Sports.