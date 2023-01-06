В 1988 году в составе сборной Италии стал бронзовым призером чемпионата Европы, а через два года завоевал бронзу чемпионата мира. С 1996 года играл в «Челси», а в 1998-м стал его тренером. Под руководством Виалли клуб одержал победы в Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке UEFA.