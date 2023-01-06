Реклама
Новости

Во Флориде во время съемок клипа произошла стрельба. Ранены десять человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:01

В городе Майами-Гарденс во Флориде произошла стрельба около ресторана The Licking, где в тот момент снимали клип репера French Montana. Ранены 10 человек, сообщило WSVN.

Инцдент произошел 5 января около 20:00 по местному времени. По словам очевидцев, к 22:00 здание ресторана было оцеплено, а рядом с ним находились машины скорой помощи и полицейские автомобили.

Правоохранители рассказали, что на месте преступления прогремели многочисленные выстрелы. В связи с ними возбуждены несколько уголовных дел. Расследование произошедшего пока не закончено.

Среди пострадавших четверо оказались в наиболее тяжелом состоянии. Их доставили на вертолете в травматологический центр Райдера. Еще четверо сами приехали в больницу, остальным помощь оказали экстренные службы.

Один из свидетелей стрельбы заявил, что во время съемок клипа у одного из людей, наблюдавших на процессом, отобрали часы, ключи и бумажник. После этого в толпе раздались выстрелы.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»