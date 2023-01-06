Netflix опубликовал трейлер комедии «Вы, люди» с Эдди Мерфи и Джоной Хиллом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер комедии «Вы, люди» («You People»), в которой снялись Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Маньяк») и Эдди Мерфи («Доктор Дулиттл», «Поездка в Америку»).
В ролике зрители могут увидеть героя Хилла, который никак не может встретить свою любовь. «Я никогда не встречу женщину, которая понимает меня», — жалуется персонаж своей подруге.
Вскоре после этого он случайно садится в чужую машину, перепутав ее с такси. За рулем автомобиля оказывается очаровательная темнокожая девушка, с которой у парня начинается роман.
Герой решает сделать возлюбленной предложение, но перед свадьбой захочет встретиться с ее семьей. Однако родители девушки окажутся не слишком впечатлены женихом — и еще в меньшей степени его родственниками.
Трейлер представляет фрагменты неловких бесед персонажей и комических ситуаций, в которые они попадают. Оценить их все можно будет с 27 января — в этот день «Вы, люди» появится на стрим-платформе.
В фильме можно будет увидеть, помимо Хилла и Мерфи, Лорен Лондон, Дэвида Духовны, Нию Лонг и Джулию Луис-Дрейфус. Режиссером комедии выступил Кенья Баррис — сценарист «Поездки в Америку-2» и «Оптом дешевле» с Заком Браффом. Он написал сценарий «You People» вместе с Хиллом.