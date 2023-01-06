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2022 год в России стал вторым по уровню тепла за всю историю метеонаблюдений

Юлия Онодэра
Сегодня в 11:05

2022 год в России оказался почти самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Он занял в рейтинге вторую строчку за 2020 годом, рассказал ТАСС со ссылкой на научрука Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Среднегодовая температура в минувшем году составила -1 градус по Цельсию. В 2020 же году этот показатель и вовсе был положительным. «Наша страна северная все-таки поэтому это и удивительно», — отметил Вильфанд.

Он назвал 2020 год «совершенно уникальным» , а 2022-й — «аномально теплым». Специалист добавил, что наиболее серьезные аномалии отмечались на севере европейской части России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

Начало 2023 года также охарактеризовала непривычно теплая погода. Тем не менее, с 6 по 10 января в Москве температура опустится до –29 градусов по Цельсию — это будут самые холодные пять дней XXI века.

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Роман Вильфанд
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