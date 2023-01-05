Путин отдал приказ о временном прекращении огня на линии соприкосновения на Рождество

Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января «по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине». Указ опубликован на сайте Кремля.
Ответственный за исполнение приказа — глава Минобороны Сергей Шойгу. В указе говорится, что решение принято в связи с прозвучавшим сегодня призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне проведения военной операции.
Там также сказано: «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова». Ответ на указ со стороны властей Украины на момент публикации не последовал.