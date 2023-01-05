В Петербурге умер один из старейших сотрудников БДТ Адиль Велимеев

Умер Адиль Велимеев, заведующий машинно-декорационной частью и один из старейших сотрудников БДТ имени Г.А.Товстоногова, сообщается на странице театра во «ВКонтакте».
Ему было 83 года. О причинах смерти не сообщается, но в декабре 2022 года «Фонтанка» писала, что Велимеев поскользнулся на обледеневшей дороге в переулке Джамбула. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).
В театре, где Велимеев проработал 60 лет (в том числе непосредственно с Георгием Товстоноговым), его называли хозяином сцены и сыном БДТ. Устроился по знакомству, начинал с должности работника сцены, остался работать навсегда.
«Адиль Мунирович любил, смеясь, повторять, что в БДТ он „счастливее всех, потому что даже актеры заняты не во всех спектаклях, а я — во всех“. <…> Бесконечно скорбим о его безвременной кончине», — сообщили в Большом драматическом.