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В Петербурге умер один из старейших сотрудников БДТ Адиль Велимеев

Денис Ламехов
Сегодня в 17:06

Умер Адиль Велимеев, заведующий машинно-декорационной частью и один из старейших сотрудников БДТ имени Г.А.Товстоногова, сообщается на странице театра во «ВКонтакте».

Ему было 83 года. О причинах смерти не сообщается, но в декабре 2022 года «Фонтанка» писала, что Велимеев поскользнулся на обледеневшей дороге в переулке Джамбула. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).

В театре, где Велимеев проработал 60 лет (в том числе непосредственно с Георгием Товстоноговым), его называли хозяином сцены и сыном БДТ. Устроился по знакомству, начинал с должности работника сцены, остался работать навсегда.

«Адиль Мунирович любил, смеясь, повторять, что в БДТ он „счастливее всех, потому что даже актеры заняты не во всех спектаклях, а я — во всех“. <…> Бесконечно скорбим о его безвременной кончине», — сообщили в Большом драматическом.

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Георгий Товстоногов
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