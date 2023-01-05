В Петербурге умер один из старейших сотрудников БДТ Адиль Велимеев

«Адиль Мунирович любил, смеясь, повторять, что в БДТ он „счастливее всех, потому что даже актеры заняты не во всех спектаклях, а я — во всех“. <…> Бесконечно скорбим о его безвременной кончине», — сообщили в Большом драматическом.