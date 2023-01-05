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Variety: Бенедикт Камбербатч сыграет кукловода в мини-сериале Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:33

Бенедикт Камбербатч ведет окончательные переговоры о съемках в мини-сериале Netflix под названием «Эрик». Об этом сообщает Variety.

Проект будет состоять из шести серий. Действие развернется в Нью-Йорке 1980-х. Камбербатч сыграет самого популярного в Америке кукловода Винсента Салливана, чья жизнь начинает меняться, когда исчезает его маленький сын Эдгар.

Теперь уже бездомный и страдающий от наркотической зависимости Винсент находит в своей жизни единственного спутника — голубую куклу Эрика, который уговаривает его отправиться в путешествие, чтобы отыскать Эдгара.

Автором сериала стала сценаристка и исполнительный продюсер Аби Морган. Она известна как создательница шоу «Час», удостоенного премии «Эмми».

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