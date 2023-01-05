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«ГУМ-каток» приостановит работу 7 и 8 января

Денис Ламехов
Сегодня в 14:53

«ГУМ-каток» на Красной площади в Москве приостановит работу 7 и 8 января. Сообщение появилось на официальном сайте площадки.

Причина — низкая температура в столице. Накануне Гидрометцентр сообщил, что москвичей ожидают самые холодные пять дней XXI века: с 6 по 10 января столбик термометра опустится до –29 градусов по Цельсию.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что переход к таким показателям будет резким, и назвал его «обвалом холода». Согласно его прогнозам, уже ночью 6 января температура составит порядка –22 градусов.

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Роман Вильфанд
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