«ГУМ-каток» приостановит работу 7 и 8 января

«ГУМ-каток» на Красной площади в Москве приостановит работу 7 и 8 января. Сообщение появилось на официальном сайте площадки.
Причина — низкая температура в столице. Накануне Гидрометцентр сообщил, что москвичей ожидают самые холодные пять дней XXI века: с 6 по 10 января столбик термометра опустится до –29 градусов по Цельсию.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что переход к таким показателям будет резким, и назвал его «обвалом холода». Согласно его прогнозам, уже ночью 6 января температура составит порядка –22 градусов.
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