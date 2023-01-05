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Мак ДеМарко выпустит новый альбом в конце января

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:12

Канадский музыкант Мак ДеМарко выпустит новый альбом уже 20 января. Об этом сообщает Hypebeast.

В грядущую пластинку под названием «Five Easy Hot Dogs» войдет коллекция инструментальных записей, которые были сделаны музыкантом во время его путешествий по США и Канаде.

Каждая из 14 песен названа в честь города, в котором она была записана, а треклист отражает хронологический порядок их создания.

По словам ДеМарко, он путешествовал с гитарой, басухой, ударной установкой, синтезатором Model D, клавишными TX7, стойками, кабелями и несколькими микрофонами.

«План был такой: начать ездить на север и не возвращаться домой в Лос-Анджелес, пока я не закончу запись. Это было бы похоже на гастроли, только не было бы никаких шоу и я бы просто сжигал деньги», — подчеркнул музыкант.

На счету Мака ДеМарко пять студийных пластинок. Последняя из них — «Here Comes the Cowboy» — увидела свет в 2019 году.

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