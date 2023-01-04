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Музей-заповедник «Петергоф» откроет после реставрации парк Ораниенбаум и павильон «Эрмитаж»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:19

В 2023 году государственный музей-заповедник «Петергоф» откроет после реставрации парк Ораниенбаум и павильон «Эрмитаж», пишет ТАСС.

Посетители смогут попасть в парк уже весной — более точные сроки, однако, не называются. «Специалистам предстояло вернуть исторический вид ландшафтам парковой территории вокруг Большого Меншиковского дворца, соответствующий плану 1854 года», — передает агентство.

К открытию парка приурочат музыкальный фестиваль. Мы пока ищем его формат», — заявил директор музея-заповедника Роман Ковриков. Музыкальные мероприятия пройдут не только в Ораниенбауме — в Нижнем парке Петергофа запланировано еще одно событие: оно будет посвящено духовой музыке.

Ковриков сообщил: «Мы привлечем много партнеров и музыкальных коллективов из Москвы и Петербурга». По его словам, Петергофу будут «возвращать звание столицы праздников».

Павильон «Эрмитаж» заработает в мае–июне. Построенный в 1721–1725 годах, он находится на побережье Финского залива, окружен глубоким рвом и соединен с территорией парка деревянным мостиком. Необходимо было отреставрировать фасады, декоративные элементы здания, подпорные стены рва, его облицовку, водопроводящую систему.

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