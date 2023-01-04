Музей-заповедник «Петергоф» откроет после реставрации парк Ораниенбаум и павильон «Эрмитаж»

К открытию парка приурочат музыкальный фестиваль. Мы пока ищем его формат», — заявил директор музея-заповедника Роман Ковриков. Музыкальные мероприятия пройдут не только в Ораниенбауме — в Нижнем парке Петергофа запланировано еще одно событие: оно будет посвящено духовой музыке.