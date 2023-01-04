Гидрометцентр: жителей Москвы ожидают самые холодные пять дней XXI века

С 6 по 10 января в Москве ожидается температура до -29 градусов по Цельсию — это самые холодные пять дней XXI века, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что переход к таким показателям будет резким и назвал его «обвалом холода». До этого момента в столице прогнозируют от 2 до 6 градусов ниже нуля.
«Ночью [6 января] морозы будут до 20-22 градусов, а днем <…> до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов», — уточнил Вильфанд.
По его словам, длительный период аномально холодной погоды — опасное метеорологическое явление. Он отметил, что в эти дни в Москве температура будет на 15 и более градусов ниже нормы. После 10 января, по предварительным расчетам, воздух в столице начнет прогреваться — однако точных данных научный руководитель Гидрометцентра не привел.