Гидрометцентр: жителей Москвы ожидают самые холодные пять дней XXI века

«Ночью [6 января] морозы будут до 20-22 градусов, а днем <…> до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов», — уточнил Вильфанд.