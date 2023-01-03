«Будь добр к себе»: Энтони Хопкинс отпраздновал 47 лет трезвости

Затем актер поделился, что 47 лет назад был в отчаянии, и, вероятно, ему оставалось жить недолго, пока однажды ему не посчастливилось осознать, что с ним что‑то не так. «Я не эксперт по наркотикам. Я не эксперт ни в чем. Я ничего не знаю, кроме того, что нашел жизнь, где никто не издевается надо мной», — добавил он.