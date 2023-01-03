«Будь добр к себе»: Энтони Хопкинс отпраздновал 47 лет трезвости

Энтони Хопкинс отметил 47 лет трезвости и поделился посланием для тех, кто борется с алкоголизмом. Актер подчеркнул, что хочет быть полезным тем, кто борется с зависимостью так же, как и он десятилетия назад.
«Я — выздоравливающий алкоголик, и я знаю, что есть люди, которые борются с этим в наше время отмены, ненависти и бескомпромиссности. Я говорю вам следующее: Будьте добры к себе. Не вступайте в токсичные отношения с людьми, если они вас обижают. Живите своей жизнью. Гордитесь своей жизнью», — сказал Хопкинс.
Затем актер поделился, что 47 лет назад был в отчаянии, и, вероятно, ему оставалось жить недолго, пока однажды ему не посчастливилось осознать, что с ним что‑то не так. «Я не эксперт по наркотикам. Я не эксперт ни в чем. Я ничего не знаю, кроме того, что нашел жизнь, где никто не издевается надо мной», — добавил он.
Хопкинс призвал молодых людей, которые подвергаются травле со стороны других, не слушать их. Он также посоветовал всем, кто борется с зависимостью или с любой другой проблемой, поговорить с кем‑то, кого они уважают.
В заключение актер сказал, что трезвость помогла ему обрести ту жизнь, которую он имеет сегодня. «Так что, где бы вы ни были, обратитесь за помощью. Не стыдитесь. Гордитесь собой — что бы вы ни делали, не позволяйте никому себя опускать», — подчеркнул Хопкинс.