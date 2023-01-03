В возрасте 67 лет умер барабанщик Earth, Wind & Fire Фред Уайт. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на брата музыканта и коллегу по группе Вердина Уайта.
«Мы сегодня опечалены потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина Фредди Уайта. Он присоединился к нашим братьям Морису, Монте и Рональду на небесах и сейчас находится с ангелами», — написал он в своих соцсетях.
Уайт присоединился к Earth, Wind & Fire в 1974 году. Он стоял за ударной установкой, когда группа была на пике своей популярности благодаря хитам «Fantasy», «September», «Shining Star», «Let’s Groove» и другим.
В середине 1980-х Уайт покинул Earth, Wind & Fire, а в 2000-м был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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