Умер барабанщик Earth, Wind & Fire Фред Уайт

«Мы сегодня опечалены потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина Фредди Уайта. Он присоединился к нашим братьям Морису, Монте и Рональду на небесах и сейчас находится с ангелами», — написал он в своих соцсетях.