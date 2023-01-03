Режиссер Дмитрий Крымов получил ожоги 50% тела после пожара в нью-йоркской квартире

Режиссер Дмитрий Крымов в конце декабря был госпитализирован с ожогами 50% тела после пожара в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице театрального проекта режиссера Krymov Lab NYC.
По данным ТАСС, причиной пожара стала неисправность проводки. Режиссер, его жена Инна и сын Михаил получили отравление угарным газом. Супругу Крымова уже выписали, он и Михаил остались в больнице.
1 января «Московский комсомолец» сообщил, что режиссер был госпитализирован с «серьезными ожогами». Газета писала, что квартира Крымова полностью выгорела. Среди причин — короткое замыкание и неисправность электроприбора.
Дмитрий Крымов покинул Россию на следующий день после начала СВО, поддержав Украину. В сентябре стало известно об отмене показов его спектаклей в московских театрах.