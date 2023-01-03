Netflix отказался продлевать сериал «1899» на второй сезон

Netflix решил не продлевать хоррор «1899» от создателей сериала «Тьма» на второй сезон. Об этом авторы шоу Баран бо Одар и Янтье Фрисе рассказали в своих соцсетях.
Почему стрим-сервис решил отказаться от сериала, неизвестно. Изначально Одар и Фрисе планировали завершить историю на третьем сезоне.
«Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это», — написали они.
Действие сериала разворачивается в 1899 году, на рубеже нового столетия. Сюжет рассказывает о группе иммигрантов из разных стран, путешествующих из Европы в Нью-Йорк в поисках новых возможностей. По пути они натыкаются на другое судно, дрейфующее посреди океана. Этот корабль оказывается порталом, скрывающим страшные тайны.
В «1899» снялись актеры, говорящие на разных языках. Среди них — Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Лукас Люнггор Теннесен («Дождь»), Матильда Олливье («Оверлорд»).