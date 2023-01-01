Власти английского города Скарборо отменили новогодний фейерверк из‑за моржа, который решил отдохнуть в городском порту. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Британское общество водолазов-спасателей морских животных опасалось, что грохот повредит психике моржа. Городской совет прислушался к их совету. Вместо фейерверка местные жители начали снимать и фотографировать морское млекопитающее.
«Я в первый раз вижу моржа. Он огромный. Тюлени у нас тут на берегу возле Скарборо бывают часто, но такой огромный зверь. Гигантский. Начинаешь уважать природу, когда видишь что‑то такого размера. У него бивни больше, чем у меня руки», — сказал местный житель, 51-летний Ричард Коулсон.
По словам специалистов, это первый зафиксированный случай появления моржа в Йоркшире. Вероятно, он возвращается домой в Арктику, а в Скарборо остановился, чтобы передохнуть несколько дней.
Предположительно, это тот же самый морж, которого в начале декабря видели в Гемпшире, а до этого — в Нидерландах и Франции. У него даже успела появиться кличка — Тор.