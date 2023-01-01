«Я в первый раз вижу моржа. Он огромный. Тюлени у нас тут на берегу возле Скарборо бывают часто, но такой огромный зверь. Гигантский. Начинаешь уважать природу, когда видишь что‑то такого размера. У него бивни больше, чем у меня руки», — сказал местный житель, 51-летний Ричард Коулсон.