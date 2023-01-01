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Умер лидер рэп-проекта «эхопрокуренныхподъездов»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:19

В Петербурге нашли мертвым лидера андерграундного рэп-проекта «эхопрокуренныхподъездов» Андрея Райкконена. Об этом в соцсетях сообщили его друзья, пишут «Фонтанка» и 78.ru.

По словам близких музыканта, он жаловался на плохое самочувствие. С 29 декабря рэпер перестал выходить на связь. Накануне Нового года его квартиру вскрыли, и обнаружили его мертвым. Причина смерти не уточняется.

2 декабря Райкконен отметил свое 30-летие. 17-го числа он собирался выступать в Москве, но перенес концерт на конец января, сославшись на болезнь.

«Эхопрокуренныхподъездов» — одна из важных групп российского абстрактного хип-хопа наряду с «Макулатурой» и 2H Company. Отдельно Райкконен участвовал в рэп-батлах SLOVO в родном Мурманске и в Петербурге, а также в Russian Battle League.

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