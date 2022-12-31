Marvel выпустит книгу с хронологией супергеройской киновселенной

«Следите за всей историей MCU от Большого Взрыва до Скачка. Узнайте больше об эволюции доспехов Железного человека, охоте за камнями бесконечности и формировании мультивселенной. Хотите узнать, сколько раз инопланетяне вторгались на Землю, или полную историю щита Кэпа?», — написано на сайте издательства.