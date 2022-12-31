Marvel выпустит книгу с хронологией супергеройской киновселенной

Студия Marvel и издательство Penguin Random House выпустят книгу с подробной хронологией событий супергеройской киновселенной. Ее релиз состоится 5 сентября 2023 года.
«Следите за всей историей MCU от Большого Взрыва до Скачка. Узнайте больше об эволюции доспехов Железного человека, охоте за камнями бесконечности и формировании мультивселенной. Хотите узнать, сколько раз инопланетяне вторгались на Землю, или полную историю щита Кэпа?», — написано на сайте издательства.
Книга написана журналистами Энтони Брезниканом, Эми Рэтклифф и Ребеккой Теодор-Вачон. Они писали в крупных, таких как Vanity Fair, Entertainment Weekly, USA Today, Associated Press, Vulture, Entertainment Weekly и New York Times. Рэтклифф ранее работала над аналогичной книгой по вселенной «Звездных войн».
Книга под названием «Официальная хронология киновселенной Marvel» должна положить конец многочисленным домыслам и объяснениям происходящего в супергеройской вселенной. Издатели утверждают, что в сентябре выйдет «полное, одобренное режиссерами руководство по знаниям, временным рамкам и персонажам» вселенной.