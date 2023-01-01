1 января 2023 года произведения Конан Дойла, Хемингуэя и Хичкока станут общественным достоянием

Первоначально предполагалось, что произведения 1927 года будут защищены авторским правом на 75 лет, но закон о продлении срока действия авторских прав 1998 года задержал продлил продлил защиту еще на 20 лет. Общественным достоянием станут сборник рассказов «Архив Шерлока Холмса», «На маяк» Вирджинии Вулф, «Мужчины без женщин» Эрнеста Хемингуэя, «Москиты» Уильяма Фолкнера, «Большая четверка» Агаты Кристи и «Америка» Франца Кафки.