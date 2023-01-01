1 января 2023 года произведения Конан Дойла, Хемингуэя и Хичкока станут общественным достоянием

С 1 января 2023 года некоторые произведения Артура Конан Дойла, Эрнеста Хемингуэя, Агаты Кристи и других писателей, а также работы режиссеров станут общественным достоянием. Современные авторы смогут их законно распространять, использовать и переосмыслять, сообщает AP News.
Первоначально предполагалось, что произведения 1927 года будут защищены авторским правом на 75 лет, но закон о продлении срока действия авторских прав 1998 года задержал продлил продлил защиту еще на 20 лет. Общественным достоянием станут сборник рассказов «Архив Шерлока Холмса», «На маяк» Вирджинии Вулф, «Мужчины без женщин» Эрнеста Хемингуэя, «Москиты» Уильяма Фолкнера, «Большая четверка» Агаты Кристи и «Америка» Франца Кафки.
Среди фильмов, получивших новый статус, стали «Певец джаза» Алана Кросленда, «Метрополис» Фрица Ланга, «Жилец» Альфреда Хичкока, «Вверх по течению», Джона Форда и «Восход солнца» Фридриха Мурнау. В музыке — мелодии, слова и ноты, джазовые хиты Луи Армстронга и Дюка Эллингтона.
Общественным достоянием станут тысячи произведений.
В 2020 году наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix, выпустивший фильм «Энола Холмс» о приключениях сестры Шерлока Холмса. По их мнению, создатели ленты показали на экране легендарного детектива из рассказов 1923–1927 годов. Спор в итоге был урегулирован.