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В Киеве произошли взрывы. Несколько регионов Украины вводят ограничения электроснабжения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30

В Киеве слышны взрывы, сообщил глава города Виталий Кличко. Взрывы произошли в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. В последнем, по словам мэра, один из взрывов раздался между жилыми домами.

По словам Кличко, в Соломенском районе один человек погиб, еще пятеро ранены.

31 декабря по всей Украине, в том числе в столице, была объявлена воздушная тревога. Власти Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской областей сообщили о работе ПВО.

На случай ракетных ударов руководства ряда регионов (Одесская и Николаевская области) ввели временные ограничения электроснабжения. «Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру», — пояснил глава николаевской обладминистраций Максим Марченко.

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Виталий КличкоМаксим Марченко
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