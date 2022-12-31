Financial Times представила ежегодный прогноз на 2023 год

Международная деловая газета Financial Times опубликовала прогноз на 2023 год. В нем журналисты считают, что конфликт на территории Украины не закончится в ближайший год, в Европе пройдут веерные отключения электроэнергии, а Китай не станет вторгаться на Тайвань.
Собрали самые важные прогнозы издания.
Конфликт на территории Украины не закончится в течение года
По данным газеты, условий для прекращения огня пока нет. Замораживание конфликта в нынешних условиях не удовлетворит ни Россию, ни Украину. При этом Владимир Зеленский ожидает поставки оружия от Запада, а Владимир Путин «пытается перегруппироваться», готовя население к продолжительному конфликту.
В Европе пройдут веерные отключения электроэнергии
Авторы исследования предполагают, что веерные отключения могут произойти до апреля, если погода будет достаточно холодной. В то же время, по мнению издания, следующая зима станет для европейцев настоящим испытанием. Это связано с прекращением поставок российского газа и возможными проблемами с техническим обслуживанием.
Рост глобальной температуры не превысит 1,5 градуса
По данным FT, повышение глобальной температуры на 1,5 градуса может произойти уже в 2024 году. Планета уже прогрелась примерно на 1,1 градуса, если сравнивать средние температуры 2011-2020-х годов с температурой конца 1800-х годов.
Ставка ФРС достигнет пика в 4,9% в первой половине 2023 года, а затем снизится до 4,7% в сентябре и 4,4% в декабре.
Риши Сунак останется премьер-министром Великобритании
«Сунак — более устойчивый персонаж, чем Борис Джонсон или Лиз Трасс», — пишет газета. По мнению FT, Сунак захочет продержаться на посту до 2024 года.
Авторы прогноза считают, что не стоит исключать такой возможности, даже несмотря на то, что к выборам в 2024 году Байдену будет 81 год. Издание подчеркивает, что после успешного года принятия законов Байден, вероятно, будет лучшим шансом демократов удержать Белый дом.
FT пишет, что есть как минимум четыре области, в которых экс-президенту США грозит потенциальное расследование: попытка Трампа отменить результаты выборов 2020-го, хранение секретных документов, давление на чиновников штата Джорджия и финансовые махинации компании Trump Organization.
Китай сможет восстановить экономический рост выше 5%
Китай ожидает «мрачный» конец 2023 из‑за ухода от политики «нулевой нетерпимости» к коронавирусу, считает издание. Однако, как только страна научится «жить с COVID-19», экономическая активность должна резко восстановиться. Потребительские расходы вырастут, благодаря вызыванному пандемией избытку сбережений.
Китай не будет вторгаться на Тайвань
FT предполагает, что Си Цзиньпин однажды решится напасть или заблокировать Тайвань, но, вероятнее всего, не в 2023 году. По мнению издания, вторжение могло бы стать ошибкой, так как Цзиньпин начал бы таким образом войну с США, потеряв власть и навсегда испортив перспективы страны.
Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свое место на июньских выборах в Турции
Авторы прогноза считают, что нынешний президент Турции будет использовать множество честных и нечестных методов, чтобы удержать власть, несмотря на спадающую популярность. Однако продление его правления на третье десятилетие будет иметь тяжелые последствия для экономики Турции.
Протесты в Иране не закончатся
Издание пишет, что протесты в Иране не закончатся, так как они демонстрируют стойкость на фоне ослабевшей экономики страны из‑за западных санкций. «Это гарантирует, что, что бы ни предприняли власти, протесты в той или иной форме, скорее всего, будут продолжаться», — замечает FT.
В Африке пройдет череда дефолтов
В связи с ростом процентной ставки и спада экономики после коронавируса выплаты по обслуживаю долга в некоторых странах станут непосильными. В зоне риска — Чад, Эфиопия и Замбия.
Индекс S&P 500 (биржевой индекс, включающий в себя 500 крупнейших по капитализации компаний) упадет как минимум на 10%
В 2022 году падение акций США примерно на пятую часть стали рекордными. Газета считает, что падение продолжится из‑за надвигающейся рецессии.
Twitter не закроется
По мнению авторов прогноза, Twitter продолжит свою работу, а пользователи не уйдут после ряда нововведений Илона Маска. Однако убытки будут расти. Чтобы покрыть процентные платежи по долгам, потребуется 100 млн пользователей, оформивших подписку за 8 долларов.
Криптовалютный бизнес потерпит еще один крах
В 2023 году могут обанкротиться ряд крупных криптовалютных компаний вслед за FTX, поскольку венчурные фирмы и розничные трейдеры продолжают переманить клиентов.
Ни одна крупная потоковая платформа вещания не будут продана или объединена
Вероятнее всего предположения о слиянии NBC с Universal, Warner Bros. с Discovery, Disney с Apple, или Netflix с кем‑либо еще окажутся ложными, так как сервисы все еще пытаются восстановиться после коронавируса.
Financial Times напомнила, что из предсказаний на 2022-й не сбылись лишь некоторые. По итогам года акции Tesla упали из‑за выходок Илона Маска в Twitter, демократы сохранили Сенат США, а более заразный вариант коронавируса так и не появился.