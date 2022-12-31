Financial Times представила ежегодный прогноз на 2023 год

Авторы прогноза считают, что не стоит исключать такой возможности, даже несмотря на то, что к выборам в 2024 году Байдену будет 81 год. Издание подчеркивает, что после успешного года принятия законов Байден, вероятно, будет лучшим шансом демократов удержать Белый дом.