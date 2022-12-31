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Умерла журналистка Барбара Уолтерс. Она была первой женщиной — ведущей новостей

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:33

В возрасте 93 лет умерла телеведущая, журналистка и писательница Барбара Уолтерс. Об этом сообщает ABC News.

Она скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Причина смерти не уточняется.

Свою карьеру Уолтерс начала в 1961 году с работы продюсера на NBC, затем она стала первой женщиной — ведущей в вечерней новостной передаче. В 1976-м она пришла на ABC News, где была соведущей шоу Today.

«[Журналистка] пробила стеклянный потолок и стала ведущей силой в индустрии, где когда‑то доминировали мужчины», — рассказывают коллеги Уолтерс.

За время работы журналистка взяла интервью у всех американских президентов начиная с Ричарда Никсона, а также у многих голливудских звезд. В 1991 году Уолтерс побеседовала с первым президентом России Борисом Ельциным, а в 2001 году стала первым американским журналистом, взявшим интервью у Владимира Путина.

Уолтерс 12 раз была удостоена премии «Эмми». В 2014 году она объявила о завершении своей карьеры.

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