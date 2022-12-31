За время работы журналистка взяла интервью у всех американских президентов начиная с Ричарда Никсона, а также у многих голливудских звезд. В 1991 году Уолтерс побеседовала с первым президентом России Борисом Ельциным, а в 2001 году стала первым американским журналистом, взявшим интервью у Владимира Путина.