Вопреки фанатской теории, Рон Ховард не работает над вторым спин-оффом «Звездных войн» про Хана Соло

Американский кинорежиссер Рон Ховард («Игры разума», «Аполлон-13»), снявший полнометражный спин-офф и десятый фильм киносаги «Звездные войны» под названием «Хан Соло. Звездные войны: Истории», высказался о возможности съемок сиквела. Его цитирует NME.
«На данный момент единственное обсуждение, о котором я осведомлен, это фанатское. Не думаю, что для студии Lucasfilm этот фильм в приоритете. Но там любят фанатов и прислушиваются к ним, так что: „Никогда не говорю ‚никогда‘“. Но к текущему моменту я не знаю о конкретных планах по развитию истории».
Лента собрала 393 млн долларов при бюджете порядка 300 млн — и с точки зрения бокс-офиса была признана провалившейся. Фанаты, однако, запустили хэштег #MakeSolo2Happen в поддержку съемок продолжения картины. О надежде на сиквел заявлял и соавтор сценария к «Соло» Джон Кэздан.
Он отмечал, что второй фильм позволил бы развить характеры персонажей и дать целиком раскрыться Олдену Эренрайку в роли самого космического пилота — Хан Соло в его исполнении показан в ленте в период своего становления.