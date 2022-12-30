Вопреки фанатской теории, Рон Ховард не работает над вторым спин-оффом «Звездных войн» про Хана Соло

«На данный момент единственное обсуждение, о котором я осведомлен, это фанатское. Не думаю, что для студии Lucasfilm этот фильм в приоритете. Но там любят фанатов и прислушиваются к ним, так что: „Никогда не говорю ‚никогда‘“. Но к текущему моменту я не знаю о конкретных планах по развитию истории».