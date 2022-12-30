Российский мультик «Мой друг тигр» победил на двух испанских фестивалях

Короткометражка «Союзмультфильма» «Мой друг тигр» победила на двух кинофестивалях в Испании. Об этом в пресс-службе студии сообщили ТАСС.
На кинофестивале детей и молодежи Gaztefilm Fest 2022 в городе Витория-Гастейс картина Татьяны Киселевой была признана лучшим короткометражным фильмом. На смотре для детей и молодежи Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в Бильбао она победила в категории короткометражных лент для детей старше пяти лет.
Семиминутная картина рассказывает о дружбе маленькой девочки и тигра, которые с детства проводят все время вместе, пока одному из героев не приходится покинуть дом и лучшего друга. В «Союзмультфильме» ленту назвали трогательной историей, описывающей весь спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими.
Ранее «Мой друг тигр» был отмечен российскими кинопремиями — на фестивале анимационного кино в Суздале, некоммерческом фестивале авторской анимации «Бессонница», смотре «Окно в Европу» и премией «Икар».