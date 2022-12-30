Российский мультик «Мой друг тигр» победил на двух испанских фестивалях

Семиминутная картина рассказывает о дружбе маленькой девочки и тигра, которые с детства проводят все время вместе, пока одному из героев не приходится покинуть дом и лучшего друга. В «Союзмультфильме» ленту назвали трогательной историей, описывающей весь спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими.