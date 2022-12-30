В Туве запретили продажу алкоголя на новогодних праздниках

Власти Тувы запретили продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщается на сайте пресс-службы республики.
Такое решение было принято в целях «обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней».
В релизе сказано, что специалисты городской администрации Кызыла совместно с полицией будут проверять торговые точки, которые торгуют спиртными напитками.
До окончания новогодних праздников председатели администрации должны будут ежесуточно предоставлять информацию об обстановке на своей территории оперативному дежурному правительства.
В 2022 году Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России, рассказал лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В пятерку антирейтинга также попали Бурятия и Ненецкий автономный округ, указал политик.