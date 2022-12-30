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В Туве запретили продажу алкоголя на новогодних праздниках

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:23

Власти Тувы запретили продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщается на сайте пресс-службы республики.

Такое решение было принято в целях «обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней».

В релизе сказано, что специалисты городской администрации Кызыла совместно с полицией будут проверять торговые точки, которые торгуют спиртными напитками.

До окончания новогодних праздников председатели администрации должны будут ежесуточно предоставлять информацию об обстановке на своей территории оперативному дежурному правительства.

В 2022 году Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России, рассказал лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В пятерку антирейтинга также попали Бурятия и Ненецкий автономный округ, указал политик.

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Султан Хамзаев
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