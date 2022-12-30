МВД проверяет Леонида Парфенова

Сообщение о проверке Парфенова появилось спустя два дня после того, как Юрий Дудь* опубликовал с ним интервью. Они обсудили историю СССР и России, эмиграцию, военную операцию на Украине, реакцию на нее артистов и многое другое (видео длится более двух часов).