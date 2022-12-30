Реклама
Новости

МВД проверяет Леонида Парфенова

Семён Гудошников
Сегодня в 11:45

Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова из‑за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году, но не уведомил об этом органы внутренних дел. Сейчас журналист находится в Грузии, отметил собеседник агентства.

По статье 330.2 УК Парфенову грозит штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Сообщение о проверке Парфенова появилось спустя два дня после того, как Юрий Дудь* опубликовал с ним интервью. Они обсудили историю СССР и России, эмиграцию, военную операцию на Украине, реакцию на нее артистов и многое другое (видео длится более двух часов).

*Юрий Дудь включен Минюстом России в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

расскажите друзьям
теги
МВД РоссииМинюст России
люди
Леонид Парфенов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»