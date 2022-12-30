МВД проверяет Леонида Парфенова

Российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова из‑за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году, но не уведомил об этом органы внутренних дел. Сейчас журналист находится в Грузии, отметил собеседник агентства.
По статье 330.2 УК Парфенову грозит штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.
Сообщение о проверке Парфенова появилось спустя два дня после того, как Юрий Дудь* опубликовал с ним интервью. Они обсудили историю СССР и России, эмиграцию, военную операцию на Украине, реакцию на нее артистов и многое другое (видео длится более двух часов).