Девушка, встречавшаяся с солистом Aerosmith, будучи 16-летней, обвинила его в сексуальном насилии

В иске Холкомб имя музыканта не фигурирует, но Rolling Stone еще в 1976 году писал об отношениях девушки с Тайлером. О связях с ним рассказывала и сама Холкомб. Кроме того, фронтмен Aerosmith писал в автобиографии, что почти женился на «невесте-подростке», а ее родители «полюбили его» и подписали документы об опеке, что позволило ему взять девушку с собой в тур.