Девушка, встречавшаяся с солистом Aerosmith, будучи 16-летней, обвинила его в сексуальном насилии

Американка Джулия Холкомб, встречавшаяся с фронтменом Aerosmith Стивеном Тайлером в 1970-х, будучи несовершеннолетней, обвинила певца в сексуальном насилии. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на судебный документ.
В иске Холкомб утверждает, что Тайлер убедил ее мать предоставить ему опекунство над девушкой, когда ей было 16 лет. Опека позволила музыканту жить с ней, их отношения продолжались с 1973 года около трех лет. По словам истицы, она «была бессильна и не могла противостоять власти, славе и значительным финансовым возможностям Тайлера», которому на тот момент было 25 лет.
В судебном документе говорится, что однажды артист после концерта отвез Холкомб в гостиницу, где «совершил с ней различные действия преступного сексуального характера», а затем вызвал такси и отправил домой. После получения опеки в 1974-м Тайлер, как утверждается, «продолжил ездить вместе с ней, совершать насилие и давать ей алкоголь и наркотики».
По словам женщины, в 1975 году в 17-летнем возрасте она забеременела от фронтмена Aerosmith, но тот вынудил ее сделать аборт. После этого девушка ушла от певца, стала католичкой и вскоре вышла замуж.
Холкомб обвиняет Тайлера в сексуальном насилии, действиях насильственного характера и «намеренном причинении эмоциональных страданий». Она решила подать иск после того, как в Калифорнии отменили срок давности для подачи заявлений о сексуальном насилии.
В иске Холкомб имя музыканта не фигурирует, но Rolling Stone еще в 1976 году писал об отношениях девушки с Тайлером. О связях с ним рассказывала и сама Холкомб. Кроме того, фронтмен Aerosmith писал в автобиографии, что почти женился на «невесте-подростке», а ее родители «полюбили его» и подписали документы об опеке, что позволило ему взять девушку с собой в тур.