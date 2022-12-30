В возрасте 83 лет скончался итальянский режиссер и продюсер Руджеро Деодато. Об этом сообщает The Sun. Причины смерти не уточняются.
Кинокарьеру Деодато начал в 1960-е годы, работая с известными режиссерами, включая Антонио Маргерети, Риккардо Фреду и Джозефа Лоузи. Свой первый фильм, «Урсус, ужас Киргизии», он снял в 1964 году.
Известность к режиссеру пришла с криминальным триллером «Живи как полицейский, умри как мужчина» 1976 года. Но самой знаменитой его картиной остается «Ад каннибалов», вышедший в 1979 году.
Картина рассказывает об экспедиции в леса Амазонки американской группы, которая хочет снять документальный фильм о племени каннибалов. Когда команда находит племя, обе группы оказываются одинаково жестокими.
Из‑за реального насилия и убийств животных, а также реалистично смоделированной жестокости к людям фильм был запрещен в 60 странах. В Италии против режиссера выдвинули обвинения в убийстве, и ему пришлось доказывать в суде, что все актеры живы.
После «Ада каннибалов» Деодато снял еще более десятка лент, в том числе «Дом на краю парка» с Дэвидом Хессом, «Призрак смерти» с Майклом Йорком и Дональдом Плезенсом, а также «Отсчет тел» с Чарлзом Напьером.
Творчество Деодато повлияло на следующее поколение режиссеров, таких как Оливер Стоун, Квентин Тарантино и Илай Рот.