Известность к режиссеру пришла с криминальным триллером «Живи как полицейский, умри как мужчина» 1976 года. Но самой знаменитой его картиной остается «Ад каннибалов», вышедший в 1979 году.

Картина рассказывает об экспедиции в леса Амазонки американской группы, которая хочет снять документальный фильм о племени каннибалов. Когда команда находит племя, обе группы оказываются одинаково жестокими.