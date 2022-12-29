«Лед-3», «Первый богатырь» и «Бременские музыканты» получили поддержку Фонда кино

Фонд кино выбрал 14 фильмов, которые получат дополнительное финансирование. Об этом сообщает «Интерфакс».
«К получению поддержки было утверждено десять национальных фильмов — лидеров отечественного кинопроизводства и четыре национальных фильма иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — сказано в заявлении компании.
Полный список картин
- «Бременские музыканты», студия «Тритэ»;
- «Волшебник Изумрудного города», компания «Централ Партнершип»;
- «История любви», АО «Дирекция кино»;
- «Лед-3», студия «Арт Пикчерз»;
- «Мастер и Маргарита», компания «ММЕ»;
- «Огниво», кинокомпания «СТВ»;
- «Первый богатырь», компания «ВБД Групп»;
- «Поехавшая», компания «ВБД Групп»;
- «Пророк», компания «Централ Партнершип»;
- «Сто лет тому вперед», компания «Водород 2011»;
- «Альпийская баллада», «Пан-атлантик Студио»;
- «За ВДВ», «Викинг-СТ»;
- «Льенсо», кинокомпания «Глобус-фильм»;
- «Ополченец», кинокомпания «Альянс».
Все проекты были представлены на недавнем питчинге Фонда кино. У некоторых из них уже есть актеры, режиссеры, сценаристы и другие члены съемочной группы.
Так, «Бременских музыкантов» снимет режиссер Алексей Нужный («Пара из будущего»), а главные роли исполнят Юра Борисов, Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Сергей Бурунов и другие.
В Фонде кино также подчеркнули, что «Первый богатырь», релиз которого намечен на 2025 год, расширит вселенную «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко.