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«Лед-3», «Первый богатырь» и «Бременские музыканты» получили поддержку Фонда кино

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:52

Фонд кино выбрал 14 фильмов, которые получат дополнительное финансирование. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К получению поддержки было утверждено десять национальных фильмов — лидеров отечественного кинопроизводства и четыре национальных фильма иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — сказано в заявлении компании.

Полный список картин

  • «Бременские музыканты», студия «Тритэ»;
  • «Волшебник Изумрудного города», компания «Централ Партнершип»;
  • «История любви», АО «Дирекция кино»;
  • «Лед-3», студия «Арт Пикчерз»;
  • «Мастер и Маргарита», компания «ММЕ»;
  • «Огниво», кинокомпания «СТВ»;
  • «Первый богатырь», компания «ВБД Групп»;
  • «Поехавшая», компания «ВБД Групп»;
  • «Пророк», компания «Централ Партнершип»;
  • «Сто лет тому вперед», компания «Водород 2011»;
  • «Альпийская баллада», «Пан-атлантик Студио»;
  • «За ВДВ», «Викинг-СТ»;
  • «Льенсо», кинокомпания «Глобус-фильм»;
  • «Ополченец», кинокомпания «Альянс».

Все проекты были представлены на недавнем питчинге Фонда кино. У некоторых из них уже есть актеры, режиссеры, сценаристы и другие члены съемочной группы.

Так, «Бременских музыкантов» снимет режиссер Алексей Нужный («Пара из будущего»), а главные роли исполнят Юра Борисов, Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Сергей Бурунов и другие.

В Фонде кино также подчеркнули, что «Первый богатырь», релиз которого намечен на 2025 год, расширит вселенную «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко.

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Алексей НужныйТихон ЖизневскийКонстантин ХабенскийСергей БуруновДмитрий Дьяченко
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