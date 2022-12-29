Умер композитор Эдуард Артемьев

Ранее сын музыканта Артемий Артемьев рассказал, что отец был переведен в реанимационное отделение из‑за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии.
Широкую известность композитор получил благодаря работе в кино. Он написал музыку к более чем 150 художественным фильмам.
Артемьев работал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский («Зеркало», «Солярис», «Сталкер»), Никита Михалков («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник»), Андрей Кончаловский («Ближний круг»), Карен Шахназаров («Курьер», «Город Зеро») и Павел Чухрай («Водитель для Веры»).
Жизни и творчеству композитора посвящены документальные фильмы «Эдуард Артемьев. В своем фантастическом мире» и «Артемьев», а также книга «Вселенная Эдуарда Артемьева» Татьяны Егоровой.