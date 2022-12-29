Реклама
Новости

Умер композитор Эдуард Артемьев

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:22

В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сын музыканта Артемий Артемьев рассказал, что отец был переведен в реанимационное отделение из‑за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Широкую известность композитор получил благодаря работе в кино. Он написал музыку к более чем 150 художественным фильмам.

Артемьев работал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский («Зеркало», «Солярис», «Сталкер»), Никита Михалков («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник»), Андрей Кончаловский («Ближний круг»), Карен Шахназаров («Курьер», «Город Зеро») и Павел Чухрай («Водитель для Веры»).

Жизни и творчеству композитора посвящены документальные фильмы «Эдуард Артемьев. В своем фантастическом мире» и «Артемьев», а также книга «Вселенная Эдуарда Артемьева» Татьяны Егоровой.

расскажите друзьям
люди
Эдуард АртемьевНикита МихалковАндрей Михалков-КончаловскийАндрей ТарковскийКарен ШахназаровПавел ЧухрайТатьяна Егорова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»