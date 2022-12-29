Рэпера Теофилуса Лондона объявили пропавшим без вести. Семья не может связаться с ним с июля 2022-го

«Тео, твой папа любит тебя, сынок. Мы скучаем по тебе. Все твои друзья и родственники ищут тебя. Где бы ты ни был, подай нам сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — сказано в заявлении отца рэпера Лари Мозеса Лондона.