Рэпера Теофилуса Лондона объявили пропавшим без вести. Семья не может связаться с ним с июля 2022-го

Полиция Лос-Анджелеса объявила пропавшим без вести американского рэпера Теофилуса Лондона. Об этом сообщает Rolling Stone.
По данным издания, родные и друзья артиста не могли связаться с ним с июля 2022 года. Последний раз Лондон был активен в соцсетях 11 июля.
Заявление о пропаже было подано после поездки родственников в Лос-Анджелес, где рэпера видели в последний раз. В течение последних нескольких недель друзья и семья музыканта пытались установить его местонахождение.
«Тео, твой папа любит тебя, сынок. Мы скучаем по тебе. Все твои друзья и родственники ищут тебя. Где бы ты ни был, подай нам сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — сказано в заявлении отца рэпера Лари Мозеса Лондона.
Лондон начал свой музыкальный путь в начале 2010-х годов, участвуя в треках с Азилией Бэнкс, Октавианом, Элли Голдинг и другими.
В 2020-м рэпер выпустил свой третий студийный альбом «Bebey», в записи которого приняли участие Tame Impala, Lil Yachty, Raekwon, Giggs и Ariel Pink. На этой пластинке вышел кавер на одноименный хит Стива Моните 1984 года «Only You». На сегодняшний день этот трек считается самым успешным в карьере Теофилуса Лондона.