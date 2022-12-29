В Москве мужчина ищет жену, похожую на Уэнсдэй из сериала от Netflix

На грузовике в Москве появился рекламный баннер с объявлением «Срочно ищу жену похожую на Уэнсдэй». Внимание на него обратил подписчик телеграм-канала «Говорит и показывает Москва».
Мужчина намерен отыскать девушку, похожую на главную героиню сериала «Уэнсдэй». Среди требований: быть старше 18 лет, взять фамилию Банайщик, быть правой рукой мужа и «родить копию дочь».
Телефон, e-mail или профиль в соцсетях в объявлении не указан. На рекламе есть QR-код, по которому, судя по всему, можно связаться с мужчиной (выяснить точно нам это не удалось, потому что по ролику код невозможно отсканировать).
Уэнсдэй — главная героиня одноименного сериала от Netflix. Шоу вышло 23 ноября и стало хитом стриминговой платформы. Сериал набрал 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдэй» обогнал «Монстра» и стал вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».