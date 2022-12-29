Реклама
Новости

В Москве мужчина ищет жену, похожую на Уэнсдэй из сериала от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 13:57

На грузовике в Москве появился рекламный баннер с объявлением «Срочно ищу жену похожую на Уэнсдэй». Внимание на него обратил подписчик телеграм-канала «Говорит и показывает Москва».

Мужчина намерен отыскать девушку, похожую на главную героиню сериала «Уэнсдэй». Среди требований: быть старше 18 лет, взять фамилию Банайщик, быть правой рукой мужа и «родить копию дочь».

Телефон, e-mail или профиль в соцсетях в объявлении не указан. На рекламе есть QR-код, по которому, судя по всему, можно связаться с мужчиной (выяснить точно нам это не удалось, потому что по ролику код невозможно отсканировать).

Уэнсдэй — главная героиня одноименного сериала от Netflix. Шоу вышло 23 ноября и стало хитом стриминговой платформы. Сериал набрал 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдэй» обогнал «Монстра» и стал вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».

расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»