Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start

Производство восьмисерийного сериала «Карамора» о дореволюционной России XX века обошлось в 957,5 млн рублей. Картина создавалась для ТВ-3, но в какой‑то момент канал перестал ее финансировать и онлайн-кинотеатр решил заполучить права на сериал и прибыль с него. Чтобы продолжить съемки, Данила Козловский начал брать кредиты.