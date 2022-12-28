Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start

Продюсерская компания актера Данилы Козловского DK Entertainment и онлайн-кинотеатр Start пришли к соглашению по судебному разбирательству о финансировании съемок сериала «Карамора». Об этом говорится в материалах дела, опубликованных Арбитражным судом Москвы.
Согласно документам, Start выплатит 682,5 млн рублей в пользу DK Entertainment. Это на 177,5 млн рублей меньше реального долга онлайн-кинотеатра, так как Start передал все права на «Карамору» создателям.
Производство восьмисерийного сериала «Карамора» о дореволюционной России XX века обошлось в 957,5 млн рублей. Картина создавалась для ТВ-3, но в какой‑то момент канал перестал ее финансировать и онлайн-кинотеатр решил заполучить права на сериал и прибыль с него. Чтобы продолжить съемки, Данила Козловский начал брать кредиты.
Start перевел DK Entertainment первый транш в размере 97,5 млн рублей в декабре 2021 года. Оставалось выплатить еще 860 млн, но следующий перевод не поступил из‑за «сложившейся форс-мажорной ситуации», вызванной геополитическими событиями.
В конце апреля DK Entertainment обратилась в Арбитражный суд Москвы, процесс продлился более полугода. 23 декабря стороны подписали мировое соглашение и передали его в суд.
Согласно договору, первые 300 млн рублей компания Козловского должна получить до 31 декабря 2022 года. Оставшиеся средства Start обязался переводить в течение 2023-го.