В Москве на генерала МЧС упал лед с крыши

Наледь с крыши нежилого здания на Инициативной улице в Москве упала на директора Департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Елизаров был госпитализирован. Ему провели операцию, сейчас генерал находится под наблюдением врачей.
Об инциденте на Инициативной улице стало известно днем 28 декабря, имя пострадавшего на тот момент было неизвестно СМИ. Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку, планируется найти ответственных за очистку здания от снега и наледи.