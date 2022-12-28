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Федор Бондарчук станет шоураннером исторического сериала «Челюскин. Первые»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:45

Сервис more.tv выпустит многосерийную историческую драму «Челюскин. Первые», сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

В центре сюжета — операция по спасению экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», потерпевшего крушение в Арктике в 1934-м: тогда 104 человека были вынуждены спасаться на льдине в Чукотском море в условиях полярной зимы.

Шоураннером проекта станет Федор Бондарчук, генеральным продюсером — Дмитрий Табарчук. Режиссер — Степан Коршунов («Мастер», «Четвертая смена»), оператор-постановщик — Владимир Башта («Географ глобус пропил», «Время первых»).

Съемочная группа, как сообщается, выбирает нетронутые урбанизацией места в Архангельской, Мурманской, Магаданской и других областях. В визуальном наполнении ленты обещают использовать новейшие технологии.

Кроме того, ведутся «работы по созданию копий самолетов, участвовавших в спасательной операции челюскинцев, идет подготовка к строительству декораций элементов парохода и осуществляется работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени», добавили в пресс-службе.

Старт съемок намечен на начало 2023 года, дата выхода проекта пока не называется.

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Федор БондарчукСтепан КоршуновВладимир Башта
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