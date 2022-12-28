Устроившему стрельбу в Пермском университете Тимуру Бекмансурову дали пожизненный срок

Суд в Перми приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает «Коммерсант».
В результате нападения погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, выпрыгнувшие из окон в попытке спастись, получили травмы различной степени тяжести. Самому Бекмансурову ампутировали голень после ранений, которые он получил во время задержания.
Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и пункты «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК), в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК) и в умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК).
Вину Бекмансуров признал, но просил не приговаривать его к пожизненному сроку — на таком наказании наставила прокуратура. Родственники погибших и пострадавшие подали к нему иски о возмещении вреда общей суммой порядка 25 млн рублей.