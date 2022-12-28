Устроившему стрельбу в Пермском университете Тимуру Бекмансурову дали пожизненный срок

Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и пункты «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК), в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК) и в умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК).