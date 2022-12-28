Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов на разных языках

Самые популярные англоязычные фильмы на Netflix в 2022 году
- «Серый человек» (265 980 000 часов просмотров с 17 июля по 4 сентября)
- «Проект „Адам“» (260 520 000 часов с 6 марта по 1 мая)
- «Пурпурные сердца» (240 480 000 часов с 24 июля по 4 сентября)
- «Прорваться в НБА»
- «Аферист из Tinder»
- «Морской монстр»
- «Энола Холмс 2»
- «Выпускной»
- «Человек из Торонто»
- «Дневная смена»
Самые популярные фильмы на других языках
- «Тролль» (Норвегия)
- «На Западном фронте без перемен» (Германия)
- «Черный краб» (Швеция)
- «Из моего окна» (Испания)
- «Шутки в сторону-2» (Франция)
- «Любовь для взрослых» (Дания)
- «Картер» (Южная Корея)
- «Меня зовут Месть» (Италия)
- «Не найти покоя» (Франция)
- «Ярость» (Польша)
Топ популярных сериалов на английском языке
- четвертый сезон «Очень странных дел» (1,87 млрд часов просмотров с 22 мая по 9 октября)
- «Уэнсдэй» (1,3 млрд часов с 20 ноября по 25 декабря)
- «Монстр: История Джеффри Дамера» (962,4 млн часов с 18 сентября по 6 ноября)
- второй сезон «Бриджертонов»
- «Изобретая Анну»
- четвертый сезон «Озарка»
- «Наблюдатель»
- «Песочный человек»
- третий сезон «Академии Амбрелла»
- четвертый сезон «Виргини Ривер»
Самые просматриваемые шоу на других языках
- «Мы все мертвы» (Южная Корея)
- «Необычный адвокат У Ен У» (Южная Корея)
- «Отмеченное сердце» (Колумбия, Аргентина, Мексика)
- «Пока деньги не разлучат нас» (Мексика)
- пятый сезон «Элиты» (Испания)
- «Высокая температура» (Мексика)
- «Императрица» (Германия)
- «Деловое предложение» (Южная Корея)
- «Не та сторона дороги» (Испания)
- «Добро пожаловать в Эдем» (Испания)