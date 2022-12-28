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Netflix поделился статистикой самых популярных фильмов и сериалов на разных языках

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы на платформе. Сервис использовал собственные метрики с подсчетом просмотров в часах, сообщает What’s On Netflix.

Самые популярные англоязычные фильмы на Netflix в 2022 году

  • «Серый человек» (265 980 000 часов просмотров с 17 июля по 4 сентября)
  • «Проект „Адам“» (260 520 000 часов с 6 марта по 1 мая)
  • «Пурпурные сердца» (240 480 000 часов с 24 июля по 4 сентября)
  • «Прорваться в НБА»
  • «Аферист из Tinder»
  • «Морской монстр»
  • «Энола Холмс 2»
  • «Выпускной»
  • «Человек из Торонто»
  • «Дневная смена»

Самые популярные фильмы на других языках

  • «Тролль» (Норвегия)
  • «На Западном фронте без перемен» (Германия)
  • «Черный краб» (Швеция)
  • «Из моего окна» (Испания)
  • «Шутки в сторону-2» (Франция)
  • «Любовь для взрослых» (Дания)
  • «Картер» (Южная Корея)
  • «Меня зовут Месть» (Италия)
  • «Не найти покоя» (Франция)
  • «Ярость» (Польша)

Топ популярных сериалов на английском языке

  • четвертый сезон «Очень странных дел» (1,87 млрд часов просмотров с 22 мая по 9 октября)
  • «Уэнсдэй» (1,3 млрд часов с 20 ноября по 25 декабря)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (962,4 млн часов с 18 сентября по 6 ноября)
  • второй сезон «Бриджертонов»
  • «Изобретая Анну»
  • четвертый сезон «Озарка»
  • «Наблюдатель»
  • «Песочный человек»
  • третий сезон «Академии Амбрелла»
  • четвертый сезон «Виргини Ривер»

Самые просматриваемые шоу на других языках

  • «Мы все мертвы» (Южная Корея)
  • «Необычный адвокат У Ен У» (Южная Корея)
  • «Отмеченное сердце» (Колумбия, Аргентина, Мексика)
  • «Пока деньги не разлучат нас» (Мексика)
  • пятый сезон «Элиты» (Испания)
  • «Высокая температура» (Мексика)
  • «Императрица» (Германия)
  • «Деловое предложение» (Южная Корея)
  • «Не та сторона дороги» (Испания)
  • «Добро пожаловать в Эдем» (Испания)
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