Россиянам массово отказывают в турецком ВНЖ. Что случилось?

Россияне столкнулись с массовыми отказами на получение вида на жительство в Турции. Об этом сами эмигранты рассказали изданиям «Коммерсант» и VPost. Мы приводим пересказ их материалов.
Кого затронули отказы в ВНЖ?
Жалобы поступают из нескольких турецких регионов — городов Измир, Мерсин, Кемер, Фетхие и Каш. Речь идет только о так называемом туристическом ВНЖ — его дают на срок от полугода на основании договора долговременной аренды недвижимости.
«Сначала с 26 декабря внезапно ужесточили правила, потребовали предоставлять для заявки на ВНЖ подтверждение удаленной работы, причем люди узнали об этом уже задним числом, потом стала появляться информация об отказах в ВНЖ, а сегодня мне отменили рандеву, на котором должен был подавать документы», — сказал один из россиян, столкнувшийся с проблемами в Фетхие.
Релокант в Измире отметил, что ему с женой отказали в ВНЖ на позднем этапе и теперь им в 10-дневный срок нужно уехать из Турции хотя бы на день. По его словам, отказы при нем получали и другие заявители из России.
«Отказы выдают уже автоматически. Я спросил у десятка человек, которые стояли со мной в очереди на получение ВНЖ, и не одному из них не одобрили. Раньше подробно рассматривали и договор аренды, и страховку и иногда отказывали. У нас документы вообще не смотрели, просто взяли анкету, спросили о цели пребывания и тут же выписали отказ», — заявил другой россиянин, также находящийся в Измире.
Жалуются на проблемы с получением ВНЖ и граждане Украины. Однако им разрешено пребывать в Турции без оформления официального статуса до конца военного конфликта на Украине.
В чем причина сложностей?
Турецкие власти ситуацию никак не комментировали и распоряжений на счет ужесточения выдачи ВНЖ не публиковали. Визовый консультант сказал VPost, что причиной проблем с оформлением статуса стал огромный наплыв иностранцев, которым довольны не все граждане Турции.
«Многие использовали туристическую визу икамет фактически для постоянного проживания в Турции, и у нас была информация, что правительство планирует менять порядок ее выдачи, увеличивая список необходимых документов и требуя получать гораздо более сложную в оформлении рабочую визу», — отметил он, добавив, что сложности с ВНЖ возникли у граждан всех стран.
Один из собеседников «Коммерсанта» сказал, что, по одной из версии, Анкара собирается ужесточить порядок выдачи краткосрочного вида на жительство, поэтому некоторые регионы поставили рассмотрение заявок россиян на паузу.
Как по-другому можно легализоваться в Турции?
Получить ВНЖ в Турции до сих пор можно на основании покупки недвижимости. Ее стоимость при этом должна превышать 75 тыс. долларов. Однако некоторые опасаются, что в процессе получения документов власти могут повысить нижний предел цены недвижимости, к примеру до 100 тыс. долларов, и пока не торопятся с покупкой.
Еще один вариант легализации — через получение образования. Можно, например, записаться на языковые курсы Tomer.