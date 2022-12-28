Россиянам массово отказывают в турецком ВНЖ. Что случилось?

«Отказы выдают уже автоматически. Я спросил у десятка человек, которые стояли со мной в очереди на получение ВНЖ, и не одному из них не одобрили. Раньше подробно рассматривали и договор аренды, и страховку и иногда отказывали. У нас документы вообще не смотрели, просто взяли анкету, спросили о цели пребывания и тут же выписали отказ», — заявил другой россиянин, также находящийся в Измире.