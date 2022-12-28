Парень делал селфи ежедневно в течение 15 лет. И смонтировал из них захватывающее видео!

А пользователя u/Ask_me_4_a_story видео заставило задуматься обо всех днях, которые прожил Уилсон: «В какие‑то из этих дней ты мог быть грустным, в какие‑то мог влюбиться, в какие‑то быть у океана, а в некоторые кто‑то мог разбить тебе сердце. Я надеюсь, у тебя было больше хороших дней, чем плохих, мой друг, и желаю, чтобы в будущем их было намного больше!»