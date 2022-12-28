Парень делал селфи ежедневно в течение 15 лет. И смонтировал из них захватывающее видео!

Джордан Уилсон ежедневно в течение 15 лет делал фотографии себя в одной и той же позе, с одного и того же угла и расстояния. Из тысяч снимков он смонтировал видео, которое показывает, как он превращается из пухленького мальчика в подтянутого мужчину.
По словам Уилсона, он не забывал делать ежедневные фотографии, даже будучи подростком и находясь вдали от дома, в поездках или отпуске. Получившимся видео пользователь поделился на ютьюбе и Reddit.
Он пояснил, что ролик охватывает возрастной промежуток с его 13-тилетия до 28 лет. Чтобы смонтировать видео, ему пришлось «поиграть с различным программным обеспечением».
Сперва он «возился с программой под названием Affign», но она не сработала — изображения были выровнены, но все видео наклонилось примерно на 5 градусов. В итоге в ход пошел DaVinci Resolve, который справился с задачей идеально.
Также Уилсон пояснил, что на самом деле на видео не один задний фон, а два, но выглядящих идентично. Дело в том, что примерно 10 лет назад он начал жить на два города.
Пользователи Reddit в комментариях поражены терпением Уилсона и его преданностью фотопроекту. «Это впечатляет! Я не думаю, что мог бы начать что‑то подобное в подростковом возрасте и так твердо придерживаться этого», — написал один из них.
Другие обсуждают внешние изменения Уилсона — радуются, что ему удалось заметно похудеть, спорят, идет ли ему быть лысым, и хвалят за преданность красной футболке с надписью «Desert».
«Ты превратился из умника, который постоянно убивает меня в Call of Duty и шутит про мою маму, в довольно круто выглядящего чувака. Хорошая работа!» — отметил реддитор u/noobvin.
А пользователя u/Ask_me_4_a_story видео заставило задуматься обо всех днях, которые прожил Уилсон: «В какие‑то из этих дней ты мог быть грустным, в какие‑то мог влюбиться, в какие‑то быть у океана, а в некоторые кто‑то мог разбить тебе сердце. Я надеюсь, у тебя было больше хороших дней, чем плохих, мой друг, и желаю, чтобы в будущем их было намного больше!»
Первым, кто решил фотографировать себя каждый день, а потом смонтировать из этого видео, был фотограф Ноа Калина. Его первое фото было сделано в 2000 году, а в 2006-м он опубликовал результат.
Видео Калины стало безумно популярно. Пародия на него даже появилась в «Симпсонах», в эпизоде «Вечное сияние симпсоновского разума». В нем, когда Гомер решает покончить с собой, перед его глазами проносится вся его жизнь в виде ютьюб-ролика, похожего на видео Ноа.
В 2020 году Калина выложил новое видео — на этот раз охватывающее его возрастной промежуток с 19 до 39 лет. Некоторые комментаторы сочли, что результат получился немного грустным.