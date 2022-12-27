Генеральным директором Международного театрального фестиваля имени Чехова станет Карина Цатурова — первая заместительница скончавшегося 3 декабря Валерия Шадрина, занимавшего этот пост ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в свою очередь, вступит в должность президента смотра.
«Следуя духовному завещанию Валерия Шадрина, <…> было принято решение, что продолжат дело его жизни коллеги, единомышленники и близкие по духу люди», — цитирует агентство пресс-службу Чеховского фестиваля.
Шадрин был в числе его сооснователей. Он первым привез в Москву «Трех сестер» Петера Штайна и постановки Эймунтаса Някрошюса, познакомил российскую публику с творчеством Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Мэттью Борна, Тадаси Судзуки и многих других.
Карина Цатурова занимала экономические и финансовые должности в Союзе театральных деятелей СССР и Международной конфедерации театральных союзов, отмечает РИА «Новости». Агентство добавляет: «С самых первых дней она принимала активное участие в организации и становлении смотра».