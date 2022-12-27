Шадрин был в числе его сооснователей. Он первым привез в Москву «Трех сестер» Петера Штайна и постановки Эймунтаса Някрошюса, познакомил российскую публику с творчеством Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Мэттью Борна, Тадаси Судзуки и многих других.