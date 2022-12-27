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Директором Чеховского фестиваля станет Карина Цатурова — заместительница покойного Валерия Шадрина

Денис Ламехов
Сегодня в 16:29

Генеральным директором Международного театрального фестиваля имени Чехова станет Карина Цатурова — первая заместительница скончавшегося 3 декабря Валерия Шадрина, занимавшего этот пост ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в свою очередь, вступит в должность президента смотра.

«Следуя духовному завещанию Валерия Шадрина, <…> было принято решение, что продолжат дело его жизни коллеги, единомышленники и близкие по духу люди», — цитирует агентство пресс-службу Чеховского фестиваля.

Шадрин был в числе его сооснователей. Он первым привез в Москву «Трех сестер» Петера Штайна и постановки Эймунтаса Някрошюса, познакомил российскую публику с творчеством Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Мэттью Борна, Тадаси Судзуки и многих других.

Карина Цатурова занимала экономические и финансовые должности в Союзе театральных деятелей СССР и Международной конфедерации театральных союзов, отмечает РИА «Новости». Агентство добавляет: «С самых первых дней она принимала активное участие в организации и становлении смотра».

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