Okko запустил новую систему рекомендаций. Теперь сервис учитывает настроение пользователя

«Мы каждый день стремимся сделать процесс выбора фильма проще и увлекательнее. Благодаря улучшенной системе рекомендаций в Okko пользователь может просто сказать, каких эмоций хочется, и система, дополнительно проанализировав его историю просмотров и интересы, предложит именно то, что лучше всего подходит», — подчеркнул директор по продукту Okko Денис Имполитов.