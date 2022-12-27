Okko запустил новую систему рекомендаций. Теперь сервис учитывает настроение пользователя

Okko запустил новую систему рекомендаций. Теперь будут учитываться не только персональные предпочтения пользователя, но и настроение и контекст просмотра, рассказали «Афише Daily» в сервисе.
В отдельном поле главной страницы Okko пользователи могут выбрать настроение, чтобы посмеяться, погрустить или вдохновиться, и ситуацию, например просмотр с парой, с семьей или в компании. Кроме того, можно выбрать страну производства и тип контента.
После выбора настроения и ситуации пользователю предоставят персональную рекомендацию. Так, зрителю с большим количеством просмотренной анимации, настроенному посмеяться вместе с семьей, предложат мультфильм «Ракета и Грут», а другому сервис порекомендует «Опасного Генри».
За счет новой функции Okko рассчитывает улучшить пользовательский опыт, увеличить уровень удовлетворенности клиентов сервисом и нарастить суммарное время просмотров.
«Мы каждый день стремимся сделать процесс выбора фильма проще и увлекательнее. Благодаря улучшенной системе рекомендаций в Okko пользователь может просто сказать, каких эмоций хочется, и система, дополнительно проанализировав его историю просмотров и интересы, предложит именно то, что лучше всего подходит», — подчеркнул директор по продукту Okko Денис Имполитов.