Власти выделят 1,5 млрд рублей Запорожской области на развитие промышленности

Запорожская область получит 1,5 млрд рублей из российского федерального бюджета на поддержку развития промышленности в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства подконтрольной России части региона Антона Кольцова.
Деньги направят в Фонд развития промышленности области, который был создан при поддержке Минпромторга РФ. Часть средств будет направлена на софинансирование федеральных мер поддержки, еще часть — на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам и на кредиты под 3% годовых.
Кольцов уточнил, что в Запорожской области на данный момент работают 70 промышленных предприятий, у которых в общей сложности 5800 сотрудников. На 54 из этих предприятий введено внешнее управление — такая процедура применяется при остановке учреждений, запланированном уменьшении их производительности, а также при отсутствии собственника на территории России либо его участии в антироссийской деятельности.
Всего внешнее управление введено на 400 предприятиях в разных сферах, включая сельское хозяйство, торговлю и курортный бизнес. Они по-прежнему остаются в реестре собственности Запорожской области и не передаются в частную собственность.
«Безусловно, с внешними администраторами мы будем вести диалог и с института временной администрации переходить на понятные механизмы регулирования, как арендная плата, концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. В перспективе — выкуп, когда будет понятна рыночная стоимость объектов. Многие же не просто зашли и обеспечили работу, но и инвестируют, они должны иметь право приоритетного выкупа», — сказал Антон Кольцов.