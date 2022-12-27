Власти выделят 1,5 млрд рублей Запорожской области на развитие промышленности

«Безусловно, с внешними администраторами мы будем вести диалог и с института временной администрации переходить на понятные механизмы регулирования, как арендная плата, концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. В перспективе — выкуп, когда будет понятна рыночная стоимость объектов. Многие же не просто зашли и обеспечили работу, но и инвестируют, они должны иметь право приоритетного выкупа», — сказал Антон Кольцов.