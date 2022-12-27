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На Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:33

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе восстановят некогда самую высокогорную в СССР и России гостиницу «Приют 11». Об этом пишут РИА «Новости».

На базе комплекса будет размещено подразделение МЧС. Это позволит в кратчайшие сроки приступать к поисково-спасательным работам на южном склоне Эльбруса на высоте 4200 метров.

«Документация будет готова до конца следующего года, сам „Приют 11“ будет построен в 2024–2025 годах», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Первое деревянное здание гостиницы было построено в 1923 году. Через семь лет на его месте возвели трехэтажное капитальное строение, простоявшее 59 лет.

Гостиница сгорела в августе 1998 года и с тех пор не восстанавливалась. В середине 2000-х в восстановление здания планировала вложиться московская девелоперская компания, но в итоге проект не был реализован.

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