Умер один из основателей «Лицедеев» Александр Скворцов

26 декабря в возрасте 72 лет умер один из основателей клоун-мим-театра «Лицедеи» Александр Скворцов. Причина смерти не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Виктора Соловьева.
«Александр Скворцов был одним из родоначальников нашего театра, и его смерть — огромная потеря для нас», — сказал он.
По словам Соловьева, Скворцов жил в театре, где вместе со Славой Полуниным «составлял энергетическое ядро коллектива». «Мы все учились у них. И Саша, обладавший уникальным чувством юмора, учил нас легко и талантливо», — добавил директор театра.
В 1968 году молодые мимы Вячеслав Полунин, Рудольф Славовский и Александр Скворцов основали в Ленинграде театр клоунады «Лицедеи». Затем в 80-е годы Скворцов открыл собственную студию, что сделало его одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всем Советском Союзе.
Накануне артист выступал в представлении «Новогодний вечер с лицедеями» в Петербурге.