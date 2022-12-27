Умер один из основателей «Лицедеев» Александр Скворцов

В 1968 году молодые мимы Вячеслав Полунин, Рудольф Славовский и Александр Скворцов основали в Ленинграде театр клоунады «Лицедеи». Затем в 80-е годы Скворцов открыл собственную студию, что сделало его одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всем Советском Союзе.